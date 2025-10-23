Son Mühür- İstanbul'un kritik ilçelerinden Bayrampaşa Belediyesi'nde, meclis üyeleri arasında yapılan ilk başkanvekilliği seçimi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) itirazları üzerine yenilenme kararı alınmasının ardından, ikinci kez sandık başına gidiyor. Belediye başkan vekilliği seçimi için belirlenen yeni tarih 26 Ekim olarak açıklandı.

Ne olmuştu?

Bayrampaşa Belediye Başkanvekilliği, mevcut belediye başkanı Hasan Mutlu’nun görevi bırakmasının ardından boşalmıştı. Belediye Meclisi, ilk seçimde CHP'nin adayı lehine sonuçlanmıştı. Ancak, sonuçların açıklanmasının hemen ardından AK Parti, seçim sürecinde usule aykırı işlemlerin yapıldığı gerekçesiyle itirazlarda bulunmuştu. Yapılan hukuki değerlendirmeler neticesinde, seçim sonuçlarının iptaline ve sürecin yenilenmesine karar verilmişti.

Yenileme seçimi için geri sayım başladı

Belediye meclisinin yeni başkan vekilini belirlemek üzere yeniden toplanacağı tarih, 26 Ekim olarak kesinleşti. Bu seçim, sadece bir başkan vekili seçmekle kalmayacak, aynı zamanda belediye meclisindeki siyasi dengeleri ve güç dağılımını da yeniden teyit edecek.

Seçimin önemi ve sonuç beklentileri

Bayrampaşa Belediye Meclisi'nin mevcut sandalye dağılımı, seçim sonucunun ne denli kritik olduğunu gösteriyor. Mecliste temsil edilen siyasi gruplar, bu yenileme seçimini kazanarak ilçenin yönetiminde ağırlığını hissettirmeyi hedefliyor. Seçimin 26 Ekim'de gerçekleşecek olması, siyasi partilere yeni stratejiler geliştirme ve meclis üyeleri nezdinde desteklerini artırma imkanı tanıyor.