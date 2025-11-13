Son Mühür - Balıkesir’de sabah saatlerinde peş peşe depremler kaydedildi. AFAD’ın açıklamasına göre, ilk sarsıntı saat 06.16’da gerçekleşti. Merkez üssü Sındırgı olan depremin derinliği 12,31 kilometre olarak duyuruldu. Ardından 7:45'te 4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha gerçekleşti.

7:45'te kaydedilen 4 büyüklüğündeki deprem verileri şu şekilde:

Büyüklük:4.0 (Mw)

Yer:Sındırgı (Balıkesir)

Tarih:2025-11-13

Saat:07:45:30 TSİ

Enlem:39.23972 N

Boylam:28.13972 E

Derinlik:7.01 km

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesindeki bilgilere göre, saat 06.16’da merkez üssü Sındırgı olan 4,7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Sarsıntının 12,31 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi. Aynı kaynak, saat 06.20 ve 06.21’de ise 4,2 büyüklüğünde iki artçı deprem daha yaşandığını ve bunların derinliklerinin sırasıyla 7 ve 7,89 kilometre olduğunu açıkladı.