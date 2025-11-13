Son Mühür - İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla başlatılan soruşturmada iddianame tamamlandı. Açıklamayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek yaptı. 3 bin 900 sayfadan oluşan iddianamede 402 şüphelinin bulunduğu belirtildi. Belgede, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu “örgüt kurucusu ve lideri” olarak yer aldı.

Gazeteci Ahmet Hakan, Hürriyet’te bugün yayımlanan köşe yazısında iddianameyi yorumladı:

"Eğer iddianameye İKTİDAR gözüyle bakıyorsan: Acayip dolu. Süper dolu. Muazzam dolu. Müthiş dolu. Eğer iddianameye MUHALİF gözüyle bakıyorsan: Acayip boş. Süper boş. Muazzam boş. Müthiş boş. Ama durun bir dakika! Bu iddianame tam 3739 sayfa. Yani koca bir ansiklopedi cildini aşacak nicelikte. Yani roman olsa okumak günler sürer. İddianamenin ortaya çıkmasından birkaç dakika sonra “Çok dolu” diyenler de “Süper boş” diyenler de... Acaba yüzlerce sayfalık iddianameyi hangi ara okuyup özümsediler de kolayca hüküm verebiliyorlar."