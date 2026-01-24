Türkiye'de yeni depremler meydana gelmeye devam ediyor. Merkez üssü Balıkesir Sındırgı olan 6.1 büyüklüğündeki depremlerin ardından, Balıkesir'de yeni bir deprem dalgası meydana gelmiş durumda. Balıkesir birkaç gündür depremlerin etkisi altında kalırken gece saatlerinde yeni bir deprem haberi daha geldi. Deprem başta İstanbul ve İzmir olmak üzere, çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

5.1 ile sallandı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından aktarılan son dakika verilerine göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 00.24 sıralarında meydana gelen depremin gerçekleştiği derinlik ise 11.04 KM olarak duyuruldu. Deprem başta Balıkesir olmak üzere çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlarda da büyük panik yarattı.

İşte, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından aktarılan veriler: