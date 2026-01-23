Mette Frederiksen, ABD Başkanı Donald Trump’ın ilhak açıklamalarıyla gündeme gelen Grönland’a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret, Arktik bölgesindeki güvenlik ve diplomatik dengelerin yeniden tartışıldığı bir dönemde dikkat çekti.

Nuuk’ta karşılama: Liderlerden samimi mesaj

Brüksel’de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Arktik güvenliğinin ele alındığı görüşmenin ardından Grönland’ın başkenti Nuuk’a geçen Frederiksen’i, Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen karşıladı. İki liderin havalimanındaki samimi görüntüleri kamuoyuna yansıdı.

“Amacım Grönland halkına güçlü destek göstermek”

Ziyaret sırasında gazetecilere açıklama yapan Frederiksen, Grönland’ın hassas bir süreçten geçtiğini belirterek, “Buraya gelmemin temel nedeni, zor bir dönemden geçen Grönland halkına Danimarka’nın güçlü desteğini göstermek. Önümüzdeki adımları birlikte hazırlıyoruz” dedi.

Sosyal medyadan iş birliği vurgusu

Danimarka Başbakanı, ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından da paylaşım yaptı. Frederiksen mesajında, “Grönland’a yeniden dönmekten mutluyum. Ortak diplomatik girişimlerin hazırlıkları dahil olmak üzere yakın iş birliğimizi sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Danimarka’dan “sakin süreç” çağrısı

Lars Lokke Rasmussen, Danimarka ve ABD’li diplomatların geçtiğimiz hafta Washington’da bir araya gelerek sürecin nasıl ilerleyeceğine dair görüşmeler yaptığını açıkladı. Rasmussen, “Şu an ihtiyaç duyulan şey tansiyonu düşürmek. Dramatik açıklamalardan uzak, sakin bir sürece ihtiyacımız var” dedi.

Trump’ın Grönland ısrarı krizi derinleştirdi

ABD Başkanı Trump, Grönland’ın stratejik konumu ve doğal kaynakları nedeniyle ABD için ulusal güvenlik açısından kritik olduğunu savunmuş, adanın Rusya ve Çin’in etkisine girmemesi için ABD kontrolünde olması gerektiğini öne sürmüştü.

Frederiksen: “Grönland satılık değil”

Trump’ın açıklamalarına net bir dille yanıt veren Frederiksen, “Diyalog ve iş birliği istiyoruz, ancak mesajımız çok açık: Grönland satılık değil” ifadelerini kullanmıştı.

Grönland Başbakanı’ndan net tavır

Grönland Başbakanı Nielsen de ülkesinin geleceğine ilişkin değerlendirmesinde, Grönland’ın Avrupa ve transatlantik dünyaya güçlü bir aidiyetinin bulunduğunu vurgulayarak, bunun ancak Danimarka’ya bağlı özerk yapı içinde mümkün olabileceğini söyledi. Nielsen, “Grönland ABD’ye ait olmayacak, ABD tarafından yönetilmeyecek. Bir tercih yapmak zorunda kalırsak, Danimarka’yı, NATO’yu ve Avrupa Birliği’ni seçeriz” dedi.

Gümrük vergisi resti

Trump ise Grönland planlarına karşı çıkan ve aralarında Almanya’nın da bulunduğu bazı Avrupa ülkelerine ek gümrük vergileri uygulanacağını açıklamıştı. Bu çıkış, ABD–Avrupa hattında yeni bir gerilim başlığı olarak değerlendiriliyor.