Balıkesir'de deprem fırtınası sürmeye devam ediyor. Sındırgı ilçesi merkez üssü olan 6.1 şiddetindeki depremin yankıları sürerken, peş peşe depremler de etkisini göstermeyi sürdürüyor. 6.1 şiddetindeki depremin ardından çok sayıda deprem meydana gelirken, Balıkesir yeni bir depremle daha sallandı.

Şiddeti 3.5 olarak açıklandı!

Meydana gelen depremin ardından veriler kısa sürede paylaşıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son dakika verilerini aktardı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından aktarılan verilere göre depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklandı. Sarsıntı, saat 19.36 sıralarında meydana gelirken depremin meydana geldiği derinlik ise 7 KM olarak açıklandı.

İşte, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından aktarılan son dakika verileri: