İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, 8 belediye meclis üyesi ve belediye çalışanlarının da aralarında bulunduğu toplam 48 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi.

Sert tepki

Çağlayan Adliyesi önünde açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sürecin siyasi bir operasyon olduğunu savundu. Çelik, “31 Mart’ta sandıkta kaybettikleri Bayrampaşa Belediyesi’ni yargı eliyle, tehditle, şantajla geri almaya çalışıyorlar. Yolsuzluk namına tek bir delil ortada yok” dedi.

“Somut delil yok”

Çelik, Hasan Mutlu’nun emniyet ve savcılık ifadelerinde suç unsuru bulunmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ortaya koydukları telefon tapelerinde belediye başkanımızın izin vermediği, usulsüzlüğe karşı çıktığı görülüyor. Hiçbir ihale usulsüzlüğü yok. Yolsuzluk namına tek bir delil yok.”

Meclis üyelerine ölüm tehditleri

Açıklamasında meclis üyelerinin tehdit edildiğini de dile getiren Çelik, “10 ve 11 Temmuz tarihlerinde bir meclis üyemize WhatsApp üzerinden kelepçeli fotoğraflar gönderilmiş ve Kurtlar Vadisi repliğiyle ölüm tehdidi yapılmıştır. Belediye meclis üyeleri aylardır ölümle tehdit edilmekte, istifaya zorlanmaktadır” diye konuştu.

“AK Parti’ye geçmezsen operasyon yapılacak”

Çelik, Hasan Mutlu’nun son günlerde siyasi baskıya da maruz kaldığını öne sürdü:

“Başkanımız Mutlu’ya AK Parti’ye geçmesi için baskı yapıldı. Hatta operasyonun bir gün öncesinde, ‘Yarın sana operasyon yapılacak, AK Parti’ye geç’ denildi. Bu durum, operasyonun siyasi amaç taşıdığını açıkça gösteriyor.”

“Millet iradesine darbe”

Çelik, yaşananları “millet iradesine darbe” olarak nitelendirerek hakimlere çağrıda bulundu:

“Bu süreç bir yargı operasyonudur. Milletin iradesine darbe vurulmak isteniyor. Hakimlerin bu sürece ortak olmaması gerekir. Bayrampaşa halkı kararını vermiştir. Hasan Mutlu derhal serbest bırakılmalı ve görevine dönmelidir.”

Süreçte gözler mahkeme kararında

48 kişinin hakimliğe sevk edilmesiyle gözler Çağlayan Adliyesi’nden çıkacak karara çevrildi. CHP, Hasan Mutlu’nun serbest bırakılmasını talep ederken, kamuoyunda yaşanan tartışmaların önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.