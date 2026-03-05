Son Mühür - Valilikten yapılan açıklama göre Ordu'nun bazı ilçelerinde okullar tatil edildi.

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Ordu’nun Akkuş, Gölköy, Gürgentepe ve Korgan ilçelerinde tüm okullarda eğitime yarın ara verildiği bildirildi. Çaybaşı, Fatsa, İkizce ve Ünye ilçelerinde ise bazı okullarda taşımalı eğitim yapılmayacak. Ordu Valiliği ayrıca hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personelin yanı sıra çocuğu anaokulu veya kreşe giden kadın personelin de idari izinli sayılacağını duyurdu.