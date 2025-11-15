Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yürütülen operasyonda 13 Eylül’de Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile birlikte gözaltına alınan 48 kişi arasında yer alan Özel Kalem Müdürü Rıdvan Öztürk’ün, yaklaşık 2 ay sonra tahliye edildiği bildirildi. İddialara göre Öztürk’ün tahliyesi, “etkin pişmanlık” hükümlerinden yararlanması nedeniyle gerçekleşti.
Öztürk’ün tahliyesinin ardından Bayrampaşa Belediyesi iştiraki Baytaş’ın Yönetim Kurulu Başkanı Selim Mataracı’nın ifadeye çağrıldığı öne sürüldü.
Kaynak: Haber Merkezi