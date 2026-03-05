Ülkedeki son duruma ilişkin açıklamada bulunan İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, “Son olaylarda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 926’ya yükseldi. Yaralanan 6 bin 186 kişiden 2 bin 54’ünün tedavisi ise çeşitli hastanelerde devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili, ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin yüzde 12’den fazlasının kadın olduğunu belirtirken, ölenler arasında 18 yaşın altında 180 kişinin bulunduğunu açıkladı. İran Kızılayı ise daha önce yaptığı açıklamada saldırılarda 867 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

İsrail-ABD-İran savaşı

Tahran ile Washington yönetimleri arasındaki müzakereler devam ederken İsrail ve ABD, 28 Şubat’ta İran’a yönelik askeri operasyon başlattı. İran ise buna karşılık olarak İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerindeki belirlenen hedeflere saldırılar düzenledi. ABD ve İsrail’in saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ile birlikte çok sayıda üst düzey yetkilinin hayatını kaybettiği bildirildi.