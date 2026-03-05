Son Mühür - İran’ın devrik şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin oğlu Rıza Pehlevi, Rus komedyenler Vovan ve Lexus’un telefon şakasına maruz kaldı. Rusya’da siyasi isimlerle yaptıkları “prank” görüşmeleriyle bilinen ikili, Pehlevi ile iletişime geçerek kendilerini Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in danışmanları olarak tanıttı.

Görüşmede Rıza Pehlevi’nin, karşısındaki kişilerin kimliğini gerçek zannederek konuşmayı sürdürdüğü iddia edildi. Sosyal medyada paylaşılan kayıtlara göre komedyenler, Almanya’nın İran’a yönelik askeri bir hazırlık içinde olduğu yönünde kurgusal bir senaryo anlattı. Görüşmenin en dikkat çekici anlarından biri ise komedyenlerden birinin Adolf Hitler’e gönderme yaparak söze başlaması oldu. “Dedem 1940’larda Tahran’da Alman ordusunda ajandı, babanızı tanıyordu” şeklindeki ifadelerin kullanılmasına rağmen Pehlevi’nin durumdan şüphelenmediği öne sürüldü.

Kayıtlara yansıyan konuşmada Rıza Pehlevi’nin İran’a karşı uluslararası alanda daha sert bir tutum çağrısında bulunduğu görüldü. Pehlevi, “Sadece İsrailliler ve Amerikalılar değil, daha fazla kişinin bu haçlı seferine katılmalılar” ifadelerini kullandı. Almanya’nın olası sert yaklaşımına değinen Pehlevi’nin, “Almanya’nın bu kadar sert bir tavır alması beni memnun ediyor” dediği aktarıldı.

Öte yandan görüşmenin tam olarak ne zaman kaydedildiği bilinmezken, içeriğin doğruluğu da bağımsız kaynaklar tarafından henüz doğrulanmış değil. Pehlevi cephesinden ise konuya ilişkin şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.