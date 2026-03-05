Aile yapısını modern standartlara taşımayı ve çocukların dijital dünyadaki güvenliğini sağlamayı hedefleyen devrim niteliğinde bir yasal düzenleme kapıda. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye’nin demografik yapısını güçlendirecek ve ebeveynlere nefes aldıracak yeni kanun teklifinin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Aile ve nüfus vizyonunda yeni dönem başlıyor

Türkiye’nin önümüzdeki on yılına damga vuracak olan "Aile ve Nüfus On Yılı" vizyonu kapsamında hazırlanan yeni kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunularak yasama sürecine dahil edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Sosyal Hizmetler Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören bu paketin aile kurumunu tahkim edeceğini vurguladı. Bakan Göktaş, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ve milletvekillerinin imzasıyla Meclis gündemine taşınan bu adımın, toplumsal refahı artırma yolunda stratejik bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Doğum izinlerine düzenleme ve koruyucu ailelere yeni haklar

Meclis’e sunulan yeni yasal düzenleme paketinin en dikkat çekici maddeleri arasında, çalışan ebeveynlerin iş ve aile yaşamı arasındaki dengeyi korumayı amaçlayan izin süreleri yer alıyor. Taslak metne göre, hem doğum hem de babalık izin sürelerinde önemli bir artışa gidilmesi planlanırken, sistemde ilk kez "koruyucu aile izni" kavramı literatüre giriyor. Bu düzenlemeyle birlikte, devlet koruması altındaki çocuklara yuva açan koruyucu ailelerin uyum süreçlerini kolaylaştırmak ve desteklemek amacıyla yasal bir izin hakkı tanınacak. Bakan Göktaş, ebeveynlik haklarının genişletilmesinin sadece aileleri değil, aynı zamanda sağlıklı bir nesil yetişmesini de doğrudan etkileyeceğinin altını çizdi.

15 yaş altı sosyal medya kısıtlaması

Geleceğin teminatı olan çocukları dijital dünyanın olası risklerinden korumak amacıyla hazırlanan düzenleme paketi, teknoloji kullanımına dair keskin sınırlar getiriyor. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın duyurduğu maddeler arasında, 15 yaş altındaki çocuklara yönelik kapsamlı bir sosyal medya düzenlemesi hayata geçiriliyor. Bu hamleyle, küçük yaştaki bireylerin sosyal platformlardaki varlığına ve etkileşimlerine belirli denetim mekanizmalarının getirilmesi hedefleniyor. Göktaş, çocukların korunması ve ailenin güçlendirilmesi odaklı çalışmaların kararlılıkla süreceğini belirterek, Meclis sürecine giren bu yeniliklerin Türk milleti için hayırlı olması temennisinde bulundu.