Balıkesir'de 6.1 büyüklüğündeki depremin yankıları sürmeye devam ederken, art arda meydana gelen yeni depremler ise endişe yaratmaya devam ediyor. Balıkesir Sındırgı, bir kez daha depremle sallandı. Depremle ilgili son dakika verilerini, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) paylaştı.

Balıkesir Sındırgı'da 4 şiddetinde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından aktarılan son dakika verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesi merkez üssü olan bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından meydana gelen depremin büyüklüğü, 4.0 olarak açıklandı. Saat 23.09 sıralarında meydana gelen depremin gerçekleştiği derinlik ise 7 KM olarak duyuruldu. Meydana gelen deprem, bölge halkında endişe yarattı.

İşte, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından aktarılan veriler: