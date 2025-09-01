Türkiye, orman yangını felaketleriyle boğuşmaya devam ediyor. Aydın ve Denizli başta olmak üzere, birçok ilde orman yangınları etkisini gösteriyor. Yangınlarla mücadele devam ederken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan son durum hakkında açıklama geldi.

"Aydın-Denizli yangının enerjisi düşürürldü!"

Sosyal medya hesabı üzerinden son durumu aktaran Bakan Yumaklı, "Ülkemizin çeşitli yerlerinde devam eden yangınlardan; Aydın Buharkent sınırları içinde başlayıp, Denizli Buldan sınırına geçen yangının enerjisi düşürüldü. Bartın Ulus’taki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Aydın - Efeler’deki yangının enerjisi düşürüldü. Çanakkale - Ayvacık yangını tamamen kontrol altına alındı. Karabük - Eflani ve Kastamonu - Araç’taki yangınları ise kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.