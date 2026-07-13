Son Mühür - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında avukat Ece Güner hakkında da gözaltı kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Ece Güner, Ahbap Derneği ile Haluk Levent'in hiçbir zaman avukatlığını üstlenmediğini, kendilerine ait herhangi bir vekaletinin bulunmadığını ve bu kapsamda hiçbir vekalet ücreti almadığını belirtti.

''Haluk Levent benden borç aldı, bir yıl sonra alabildim...''

Ece Güner, deprem sürecinde Ahbap Derneği'ne bağış yaptığını belirtirken, Haluk Levent'in kendisinden kişisel borç talep ettiğini öne sürdü. Güner, söz konusu parayı ise yaklaşık bir yıl sonra geri alabildiğini ifade etti.

Avukat Ece Güner'in X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

''KAMUOYUNA AÇIKLAMA:

1-Ahbap Derneğinin veya Haluk Levent’in hiçbir zaman avukatı olmadım; asla da vekâlet ücreti vb. Almadım.

2- Yıllardır on binlerce vatandaş gibi Ahbap’a onlarca bağış yaptım. İnsanlar ameliyat ettirdim, depremde en büyük bağışlardan birini yaptım! Bu kayıtlarda var, hatta o dönem açıklandı bile.

Hep (Allah’a şükür) hayırsever bir insan oldum. Bunu etrafımdaki herkes bilir.

3-Onun dışında depreme yüklü bağış yapmamdan sonra:

Haluk Levent; herhalde büyük bağışlar yaptığımı görünce; bana yanaşarak, geçici olarak bir kişisel borç istedi. Çok zor durumda olduğunu söyledi. Hayati bir mesele olduğunu ve 1 ay içinde geri ödeyeciğini söyledi.

“Türkiye’nin en güvenilir insanıyım, insanlar bana milyonlarını emanet ediyor; hemen geri öderim” dedi.

Güvendim.

Sonra maalesef yaklaşık 1 yıl uğraştıktan sonra verdiğim borcu zar zor geri alabildim.

[Bağış ayrı borç ayrı; elbette sadece verdiğim borcu geri aldım. Bağışlarım Ahbap’a yapılmıştı ve geri almadım elbette].

Beni tanıyan herkes şahittir; belki aşırı yardım sever bir insanım. Pek çok derneğe ve insana yardım ederim..

Haluk Levent suçlu mu suçsuz mu bilmiyorum: Ama şunu biliyorum ben verdiğim borcu geri almak için çok mücadele verdim ve o olaydan sonra bir daha asla ne Haluk Levent’e ne Ahbap’a bağış yapmadım.

1 yıl boyunca; verdiğim borcu geri almak için uğraşırken hem ben hem ailem son derece üzüldük.

Saygılarımla.''

Babası gözaltına alındığını duyurdu

Öte yandan, Avukat Eve Güner'in babası ve Cumhurbaşkanı Turgut Özal döneminde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olan ve 1991 yılında Anavatan Partisinden İstanbul Milletvekili seçilen Engin Güner, kızı gözaltına alındıktan sonra X hesabından şu paylaşımı yaptı:



''Kızım Av. Ece Güner Bodrum’da göz altına alınıyor. Saat 02.13. ÇOK ÜZGÜNÜZ''