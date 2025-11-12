Son Mühür - Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis oynadıkları iddiasıyla disiplin kuruluna sevk edilen Beşiktaşlı futbolcular Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal hakkındaki “idari tedbirin” kaldırıldığını ve yargılamanın tedbirsiz şekilde süreceğini açıkladı.

TFF’nin resmi internet sitesinde, PFDK Başkanı Av. Başbuğ Pınarbaşı imzasıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen Ersin Destanoğlu vekilinin, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçesi incelendi, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile dilekçe ekinde sunulan evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına, Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen Necip Uysal vekilinin, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçesi incelendi, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile dilekçe ekinde sunulan evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verilmiştir."

Neler yaşanmıştı?

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması çerçevesinde bin 24 futbolcuyu tedbirli olarak PFDK’ya sevk etti. Bu futbolcular arasında Beşiktaşlı oyuncular Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal da bulunuyor. Destanoğlu ise dün öğle saatlerinde suç duyurusunda bulunmak için İstanbul Adalet Sarayı’na gitti.

Uysal ve Destanoğlu'ndan açıklama

Milli takım arası nedeniyle yurt dışında bulunduğunu ve dün akşam PFDK’ya sevk edildiğini öğrendikten sonra Türkiye’ye döndüğünü belirten Destanoğlu, şu açıklamayı yaptı: "Benim de iletişim, kimlik bilgilerim alınıp bir hesap açılmış. Federasyonumuz da bizimle iletişime geçmeden direkt ismimizi paylaşıp, ismimizi lekeleme çabasına girmiş. Hiçbir zaman böyle şeylerle işimiz olmadı, olmayacak da. Biz Beşiktaşlılık duruşunu altyapıda çok iyi öğrenmiş insanlarız. Böyle komik işlerle ismimizi lekeleyecek duruma düşürmeyiz. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. Vicdanım rahat. Önümüzde Zorbay Küçük örneği var. Onun da iletişim bilgileri alınıp hesap açılmış. Bizde de aynı şeyler var. Daha detaylı bir çalışma yapıldıktan sonra isim açıklanır ya da açıklanmaz bunun kararı verilebilirdi diye düşünüyorum. İsim karalamak en basiti, kolaya kaçmak. Daha detaylı çalışma yaptıktan sonra böyle bir şey varsa ismini açıklarsınız. Benim belli, 5-6 tane ismini bilmediğim takıma 1 tane kupon oynanmış. Benim bundan sonra diyecek bir şeyim kalmıyor. Daha detaylı bir çalışma yapılsaydı süreç buraya gelmeyecekti. 24 yaşında ben bunları yaşamak zorunda kalmayacaktım. Ben üzgün değilim, sinirliyim. Üzülecek hiçbir durumun yok. Ben kendimi biliyorum, vicdanım da çok rahat" Necip Uysal da dün, bahis iddialarıyla ilgili suç duyurusunda bulunmak üzere İstanbul Adliyesi’ne gitti. Kendi kimlik bilgileriyle bahis oynandığını ileri süren Uysal, avukatıyla birlikte Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde savcılık katına çıkarak suç duyurusunu yaptı. 20 yıldır profesyonel futbol oynadığını ve söz konusu iddialardan dolayı üzgün olduğunu belirten Uysal, şu ifadeleri kullandı: "Hayatımda yaşadığım en zorlu süreç bu, çünkü yapmadığım bir şey. Benim adıma kopyalanmış bir TC var. Bu TC no ile o bahis sitesi üzerinden kupon yapıyorlar. Bunun şikayetlerini verdik, suç duyurusunda bulunduk. Hayatım boyunca bahsin yanından geçmemişim, telefonuma indirmemişim, hiçbir şeyde üyeliğim yoktur. Bunlar bir iki gün sonra netleşecek. Ben daha sonra detaylı konuşacağım"