Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta karşılaşmasında Fransa temsilcisi Monaco’ya deplasmanda 1–0 mağlup oldu. Kritik anlarda sahneye çıkan Uğurcan Çakır’ın penaltı kurtarışı sarı-kırmızılılara nefes aldırsa da, kısa süre sonra gelen sakatlık ve hemen ardından yenen gol mücadelede dengeleri değiştirdi.

Uğurcan sakatlık sonrası oyundan alındı

Karşılaşmanın 51. dakikası Galatasaray adına maçın kırılma anı oldu.

Monaco, kazandığı penaltıda topun başına Balogun ile geçti. Balogun penaltıdan yararlanamadı. Ancak başarılı eldiven Uğurcan Çakır, bu pozisyondan kısa süre sonra yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve 67. dakikada yerini Günay Güvenç'e bıraktı.

Balogun sahneye çıktı: Monaco öne geçti

Uğurcan’ın oyundan çıkmasının hemen ardından Balogun, Monaco’ya galibiyeti getiren golü attı.

Galatasaray, kalan dakikalarda beraberlik için bastırsa da aradığı golü bulamadı.

Aslan’ın Avrupa’da üst üste ikinci yenilgisi

Bu sonuçla Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.

Sarı-kırmızılılar, puan tablosunda 9 puanda kalarak 16. sıraya geriledi.

Sıradaki rakip Atletico Madrid

Galatasaray, gruptaki bir sonraki maçını sahasında Atletico Madrid ile oynayacak.

Aslan, Avrupa arenasındaki kötü gidişi durdurmak için taraftarı önünde kritik bir sınava çıkacak.