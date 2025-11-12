Son Mühür - Fenerbahçe’ye transfer olduktan sonra beklediği süreyi bulamayan Cenk Tosun, Jose Mourinho ve ardından Domenico Tedesco döneminde de yeterli forma şansı elde edemedi. Geçen sezon devre arasında transfer teklifleri almasına rağmen Mourinho’nun izin vermemesiyle takımda kalan Cenk Tosun, bu sezon kadro dışı bırakılmasının ardından yeni bir teklif aldığı iddia edildi.

Kocaelispor listeye aldı

Cenk Tosun’un bu kez Kocaelispor tarafından istendiği öne sürüldü. Sabah gazetesinin haberine göre, ara transfer döneminde Kocaelispor, Cenk Tosun’u transfer listesine aldı. 34 yaşındaki futbolcunun teklife olumlu baktığı ve Kocaelispor forması giymeye sıcak baktığı bildirildi.