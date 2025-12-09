Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Pafos karşılaşması öncesi düzenlenen basın toplantısında milli futbolcu Kenan Yıldız hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Spalletti, genç yıldızın taşıdığı potansiyelin henüz tam anlamıyla ortaya çıkmadığını söyledi.

“Kenan Yıldız’ın içinde büyük bir potansiyel var”

66 yaşındaki tecrübeli teknik adam, Kenan Yıldız’ın gelişiminden çok memnun olduğunu belirterek şu ifadeyi kullandı:

“Kenan Yıldız’ın içinde henüz görmediğiniz büyük bir potansiyel olduğuna inanıyorum.”

Spalletti, genç futbolcunun hem fiziksel hem de teknik açıdan hızlı bir gelişim kaydettiğini ve doğru çalışmayla Avrupa’nın en özel oyuncularından biri olabileceğini söyledi.

Kvaratskhelia benzetmesi: “Bana onu hatırlatıyor”

Spalletti, Kenan Yıldız’ı Napoli döneminde birlikte şampiyonluk yaşadığı Khvicha Kvaratskhelia’ya benzetti:

“Bana Kvaratskhelia’yı hatırlatıyor.”

İtalyan teknik adam, Kvaratskhelia’nın Napoli’de kısa sürede nasıl bir patlama yaşadığını hatırlatarak Kenan’ın da benzer bir çıkış potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

19 maçta 10 gole katkı

Bu sezon Juventus formasıyla dikkat çeken bir performans sergileyen Kenan Yıldız:

19 maçta görev aldı,

6 gol attı,

4 asist yaptı.

Henüz 19 yaşındaki milli futbolcu, İtalyan basını tarafından Juventus’un “gelecekteki yıldızları” arasında gösteriliyor.

Pafos maçı öncesi moral etkisi

Spalletti’nin Kenan’a yönelik övgüleri, Şampiyonlar Ligi’ndeki kritik Pafos mücadelesi öncesi takım içinde moral yaratırken, genç oyuncunun karşılaşmada forma giyip giymeyeceği merak konusu.