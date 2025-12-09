Beşiktaş’ta haftalardır antrenmanlarda yer almayan ve durumu belirsizlik yaratan Portekizli yıldız Rafa Silva, 4 Aralık itibarıyla takımla çalışmalara dönse de Teknik Direktör Sergen Yalçın tarafından maç kadrosuna alınmadı. Oyuncunun kadro dışı kalması, Portekiz’de dikkat çekici bir iddianın gündeme gelmesine yol açtı.

Antrenmanlara döndü ama kadroya giremedi

Beşiktaş’ın sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Rafa Silva, bir süredir bireysel çalışmalar yapıyor, takım antrenmanlarında yer almıyordu.

4 Aralık’ta yeniden takımla idmanlara katılan yıldız futbolcunun maç kadrosuna alınmaması camiada soru işaretlerine neden oldu.

Sergen Yalçın’ın bu tercihi sonrası Portekiz medyası, oyuncunun geleceğine ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Portekiz’den flaş iddia: “Benfica’ya dönmek istiyor”

Portekiz’in önde gelen yayınlarından Record, Rafa Silva’nın Beşiktaş’tan ayrılma kararını çoktan verdiğini öne sürdü.

Haberde şu ifadeler yer aldı:

“Rafa Silva, Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın’dan bağımsız olarak Benfica’ya gitmek istiyor. Teknik direktörü ise sadece bahane olarak öne sürüyor.”

Bu iddiaya göre tecrübeli futbolcunun ayrılık gerekçesi teknik direktör değişikliği, kadro tercihleri ya da takımdaki uyum sorunu değil; bizzat Portekiz’e ve eski kulübü Benfica’ya duyduğu aidiyet.

Beşiktaş yönetiminde huzursuzluk var

Yıldız oyuncunun geleceğinin belirsizleşmesi, Beşiktaş yönetiminde de rahatsızlık yarattı.

Sezon başında büyük mali yatırım yapılan Rafa Silva’nın ayrılık kararı alması durumunda hem sportif hem de ekonomik açıdan yeni bir planlama gerekecek.

Benfica kapıyı açar mı?

Portekiz basını, Benfica’nın Rafa Silva’ya kapılarının tamamen kapalı olmadığını, kulübün finansal şartlara göre bu transferi değerlendirebileceğini yazdı.

Rafa’nın sahalara dönüşü ve Beşiktaş'ta forma şansı bulup bulmayacağı ise önümüzdeki günlerde netleşecek.