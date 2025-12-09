Sıkı pazarlıkçı yapısıyla bilinen Ramy Abbas, özellikle Liverpool yönetimiyle yürütülen sözleşme yenileme süreçlerinde sergilediği tavırla İngiliz basınında sıkça gündeme geldi. Salah'ın sadece saha içindeki performansına değil, saha dışındaki ticari gelirlerine ve hukuki haklarına da odaklanan Abbas, oyuncusuyla kurduğu yakın dostluk ve profesyonel ortaklıkla futbol dünyasında farklı bir menajer profili çizdi.

Ramy Abbas Issa Kimdir?

Kolombiya doğumlu olan Ramy Abbas Issa, eğitim hayatını İngiltere'de tamamladı. Leicester Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu ve kariyerine avukat olarak başladı. Çok iyi derecede Arapça konuşabilmesi, onun Orta Doğu kökenli futbolcularla iletişim kurmasında büyük bir avantaj sağladı. Muhammed Salah ile yollarının kesişmesi de bu yeteneği ve hukuki donanımı sayesinde gerçekleşti.

Salah ile tanışıklığı, Mısırlı yıldızın Chelsea'den Fiorentina ve Roma'ya transfer süreçleri sırasında başladı. O dönemde Salah'ın hukuki danışmanlığını üstlenen Abbas, zamanla oyuncunun en güvendiği isim haline geldi. Salah, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde diğer temsilcileriyle yollarını ayırarak tüm yetkiyi Ramy Abbas'a devretti.

Salah ile Sözleşme Görüşmeleri ve Stratejisi

Ramy Abbas, Muhammed Salah'ın Liverpool'daki maaşını Premier Lig'in en yüksek seviyelerine taşıyan sözleşmelerin mimarı oldu. Özellikle 2022 yılında Liverpool ile imzalanan ve Salah'ı kulüp tarihinin en çok kazanan oyuncusu yapan sözleşme görüşmeleri, Abbas'ın stratejik hamleleriyle şekillendi. Sosyal medya üzerinden verdiği üstü kapalı mesajlar ve yönetime karşı dik duruşu, pazarlık masasında elini güçlendiren unsurlar arasında yer aldı.

Abbas, oyuncusunun değerini sadece attığı gollerle değil, küresel imaj haklarıyla da ölçtü. Harvard Business School'da ders konusu olan bir vaka çalışmasında, Abbas'ın Liverpool yönetimine karşı yürüttüğü müzakere taktikleri ve "Eğer taleplerimiz karşılanmazsa ayrılırız" resti detaylı bir şekilde incelendi.

Hukuki Danışmanlık ve Marka Yönetimi

Ramy Abbas Issa, kendisini geleneksel bir "futbolcu menajeri" olarak tanımlamaktan kaçındı. O, daha çok bir avukat ve marka danışmanı olarak Salah'ın "MS Commercial" adlı şirketini yönetti. Oyuncunun sponsorluk anlaşmaları, imaj hakları ve ticari yatırımları doğrudan Abbas'ın kontrolünde ilerledi.

İkili arasındaki ilişki, profesyonel bir ortaklığın ötesinde sıkı bir dostluğa dönüştü. Abbas, Salah'ın sadece transfer görüşmelerinde değil, özel hayatındaki hukuki konularda ve kriz yönetiminde de yanında durdu.