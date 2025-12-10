A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Euro Insiders’a verdiği özel röportajda kariyer planlarından NBA iddialarına, Alperen Şengün’ün gelişiminden milli takım kültürüne kadar birçok konuda çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Tecrübeli koç, hedeflerini açıkça dile getirirken Alperen Şengün için tarihe geçecek bir övgüde bulundu.

“İki büyük hedefim var: EuroLeague kazanmak ve milli takımı Dünya Kupası’na götürmek”

Ergin Ataman, kariyerinde artık net iki hedef belirlediğini söyledi:

“Birinci hedefim EuroLeague kazanmaya devam etmek. Son beş yılda üç kez kazandım… İkinci hedefim ise Türk milli takımıyla Dünya Kupası’na gitmek ve Los Angeles Olimpiyatları’nda mücadele etmek.”

Koç, özellikle 2028 Olimpiyatları’na gitmeyi çok istediğini, ancak bu sürecin kolay olmadığını dile getirdi.

NBA sorusuna yanıt: “Şu ana kadar tek bir teklif bile almadım”

Ataman, NBA’de koçluk yapma ihtimaliyle ilgili sorulara son derece net yanıt verdi:

“Şimdiye kadar NBA’den hiçbir kulüple görüşme yapmadım.”

“Beni NBA’den biri takip ediyor diyerek kendimi parlatacak birisi değilim.”

“Kendimi ancak ‘NBA Europe’ içinde hayal edebilirim. ABD farklı bir mentalite.”

Kontratının bitmesi halinde ciddi bir teklif gelmesi durumunda konuşabileceğini, ancak şu anda gündeminde olmadığını belirtti.

Alperen Şengün yorumu: “Jokic’ten bile daha iyi pasör”

Ataman, röportajın en dikkat çeken bölümünde milli yıldız Alperen Şengün için şu sözleri kullandı:

“Alçak postta çok iyi hücum ediyor ama bana göre pas yeteneği açısından dünyadaki en iyi pivot. Jokic’ten bile daha iyi olduğunu düşünüyorum.”

Koç ayrıca, Alperen’in milli takımda hiçbir zaman “Ben NBA oyuncusuyum” tavrı sergilemediğini, soyunma odasında en mütevazı ve en arkadaşça oyunculardan biri olduğunu söyledi.

Ataman, yıldız pivotun gelişimi için şu öngörüde bulundu:

“Bu sezon NBA’de en az üç-dört triple-double yapacağını göreceksiniz. Çok eminim.”

Liderlik dengesi: “Bu takımda herkes birbirine saygı duyuyor”

Milli takımda Shane Larkin ve Alperen gibi farklı jenerasyonlardan gelen iki doğal lider olduğunu hatırlatan Ataman, başarının anahtarının karşılıklı saygı olduğunu vurguladı.

“Larkin çok zeki bir oyuncu. Alperen de onu yıllarca EuroLeague’de izlediği için büyük bir saygı duyuyor. Bu denge çok değerli.”

“Eski kafalı bir koçum”: Podcast çıkışı ve disiplin vurgusu

Ataman, günümüz basketbolcularının podcastlerde rakip takımlar ve koçlar hakkında konuşmasından rahatsız olduğunu söyledi.

“Oyuncularımdan biri başka bir takım hakkında konuşursa hemen çağırırım: ‘Dur. Kendi işine odaklan.’ derim.”

Koç, rotasyon felsefesini de net şekilde özetledi:

“Sistemimde işler çok nettir: İyisen oynarsın. Değilsen, dünyanın en iyi oyuncusu da olsan bazı maçlarda oynamazsın.”

Milli takım tecrübesi: “Türkçe soyunma odası bana farklı enerji veriyor”

Milli takımı çalıştırmanın kendisi için özel bir anlamı olduğunu belirten Ataman, çoğu kişinin “Neden tatil yapmak yerine milli takımı çalıştırıyorsun?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Bu benim için fedakârlık değil, keyif. Soyunma odasında Türkçe konuşmak bana bambaşka bir enerji veriyor.”

EuroBasket hedefi: “Bu takım madalya kazanabilir”

Eleştirilen madalya hedefini savunan Ataman, bunu hayal olması için söylemediğini vurguladı:

“Tecrübem var ve elimdeki kadroya baktım… O hâlde neden korkayım? Büyük bir motivasyon koymak zorundaydım.”

Almanya’ya kaybedilen kritik maçın hâlâ zihninde olduğunu söyleyen Ataman, ekledi:

“Gece yatarken Theis’ın attığı o son üçlüğü hâlâ düşünüyorum.”

Sıradaki adım: “Hedef altın madalya”

Ataman, deneyim kazandıklarını ve bundan sonraki turnuvalarda hedefin çok açık olduğunu belirtti:

“Şimdi sıradaki mantıklı adım altın madalya. Tabii ki hedef altın olmalı.”