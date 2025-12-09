Futbol kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim olan Osman Zeki Korkmaz, özellikle İstanbulspor'da elde ettiği başarılarla dikkat çekti. Vanspor yönetimi, takımın hedefleri doğrultusunda Korkmaz'ın tecrübesine güvendiğini belirtti. Yeni teknik direktörün göreve başlamasıyla birlikte takımın oyun planında ve kadro yapısında değişimler olması bekleniyor.

Osman Zeki Korkmaz Kimdir?

Osman Zeki Korkmaz, 2 Mayıs 1982 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. 43 yaşındaki teknik adam, futbol dünyasına antrenörlük kariyeriyle adım attı. Futbolculuk geçmişinden ziyade teknik ekipteki çalışmalarıyla ön plana çıkan Korkmaz, kariyer basamaklarını altyapıdan başlayarak tırmandı.

Antrenörlük kariyerine 2006 yılında Fenerbahçe altyapısında başladı. Burada edindiği tecrübelerin ardından uzun yıllar boyunca Türk futbolunun önemli kulüplerinde yardımcı antrenör olarak görev aldı. Konyaspor, Çaykur Rizespor, Gaziantepspor, Ankaragücü ve Eskişehirspor gibi Süper Lig ve 1. Lig ekiplerinde teknik heyetlerde bulundu. Bu süreçte farklı teknik direktörlerle çalışarak deneyim kazandı.

Teknik Direktörlük Kariyeri ve Başarıları

Yardımcı antrenörlük görevlerinin ardından teknik direktörlük kariyerine Yeni Amasyaspor ile adım atan Osman Zeki Korkmaz, asıl çıkışını İstanbulspor ile yakaladı. Sarı-siyahlı ekibin başında gösterdiği performansla takdir topladı ve takımı Süper Lig'e taşıyan isim olarak tarihe geçti.

İstanbulspor'daki başarılı döneminin ardından Manisa FK'da görev alan Korkmaz, burada da taktiksel anlayışı ve oyuna müdahaleleriyle tanındı. Kariyerinde son olarak Vanspor ile anlaşan deneyimli çalıştırıcı, Doğu Anadolu ekibinin başarısı için ter dökecek.

Vanspor'da Hakan Kutlu Dönemi Sona Erdi

Vanspor yönetimi, alınan istikrarsız sonuçların ardından teknik direktör Hakan Kutlu ile yollarını ayırma kararı aldı. Kutlu'nun ayrılığının hemen ardından başlayan görüşmeler sonucunda Osman Zeki Korkmaz ile el sıkışıldı. Kulüp tarafından yapılan resmi duyuruda, Korkmaz ile anlaşmanın sağlandığı ve çalışmaların en kısa sürede başlayacağı ifade edildi.