Son Mühür- İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) verdiği hak ihlali kararına rağmen Gezi Parkı davası sanıklarından Tayfun Kahraman hakkında “yeniden yargılama” yapılmasına gerek olmadığına hükmetti.

AYM kararı uygulanmadı

AYM, geçtiğimiz günlerde Tayfun Kahraman’ın tutukluluk sürecine ilişkin hak ihlali kararı vermiş, yeniden yargılama yapılması ve infazın durdurulması gerektiğini belirtmişti. Ancak yerel mahkeme, yüksek mahkemenin kararını “yetki aşımı” olarak değerlendirerek bu talebi reddetti.

“Yetki Gaspı” gerekçesiyle red

Mahkeme, Anayasa Mahkemesi’nin kararında “yetki gaspı” bulunduğunu savunarak, infazın durdurulması, tahliye ve yeniden yargılama taleplerinin tamamını geri çevirdi. Bu kararla birlikte, Gezi Parkı davası kapsamında Anayasa Mahkemesi’nin verdiği ikinci hak ihlali kararı da yerel mahkeme tarafından uygulanmamış oldu.