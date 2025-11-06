İstanbul Sarıyer Ayazağa’da bulunan bir AVM’de 20 Mart Perşembe günü akşam saatlerinde yaşanan gerilim dolu anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Senegalli milli futbolcu Papy Djilobodji, alışveriş yaptığı sırada hiç beklemediği bir saldırıyla karşılaştı.

Yürüyen merdivenlerde tartışma çıktı

Edinilen bilgilere göre Djilobodji, arkadaşıyla mağazalarda alışveriş yaptıktan sonra AVM çıkışına yöneldi. İkili yürüyen merdivenlerin başında sohbet ederken, aynı noktaya doğru ilerleyen Abdullah A. ile futbolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kontrolden çıktı.

Silah çekip şemsiye fırlattı

Tartışmanın alevlenmesinin ardından Abdullah A., belindeki tabancayı çıkararak futbolcuya doğrulttu. Olayın daha da tehlikeli hâle gelmesi üzerine Djilobodji ve arkadaşı bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Ancak saldırgan bu kez eline aldığı şemsiyeyi futbolcuya fırlattı, ardından da üstüne yürüyerek Djilobodji’yi itti. Çevredeki yurttaşlar bağrışmalar üzerine araya girerek tarafları ayırdı.

Şüpheli gözaltına alındı

AVM güvenliğinin olayı 112’ye bildirmesi üzerine kısa sürede polis ekipleri olay yerine ulaştı. Şüpheli Abdullah A. gözaltına alındı, belindeki silaha da el konuldu. Polis kayıtlarında 3 ayrı suç kaydı olduğu belirlenen saldırgan, emniyetteki işlemlerinin ardından “silahlı tehdit” suçundan adliyeye sevk edildi.

Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

Mahkemeye çıkarılan Abdullah A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Djilobodji’nin olayla ilgili şikâyetçi olup olmadığına ilişkin resmi açıklama ise henüz yapılmadı.

