Gazze’de uzun süredir beklenen barış süreci için ilk somut adım atıldı. İsrail ve Hamas, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen hafta duyurduğu 20 maddelik Filistin-İsrail barış planının ilk aşamasını resmen kabul etti. İsrail basınında yer alan haberlere göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu belirlenen hatlara doğru kısmi çekilmeye başladı.

Trump: “Rehineler serbest kalacak, askerler geri dönüyor”

ABD Başkanı Donald Trump, gelişmeyi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Trump, paylaşımında “Tüm rehine ve tutsaklar çok yakında serbest kalacak. İsrail askerleri ise ilk adım olarak mutabık kalınan hatta çekilecek” ifadelerine yer vermişti.

İsrail hükümeti de kabine onayıyla planın ilk aşamasını resmen yürürlüğe koydu. Onayın ardından taraflar arasında ateşkes başladı ve Gazze’deki çatışma hatlarında sessizlik gözlendi.

İlk aşamada 72 saatlik süreç başlayacak

BBC’nin aktardığı bilgilere göre, İsrail ordusu üç aşamalı çekilme planının ilk bölümünde, Gazze Şeridi’nin yaklaşık yüzde 53’ünü kontrol altında tutacağı hatta geri çekilecek. Bu çekilmenin ardından 72 saatlik bir süreç başlayacak.

Bu süre zarfında Hamas’ın elinde bulunan 20 rehinenin serbest bırakılması öngörülüyor. Ayrıca, hayatını kaybeden 28 rehinenin cenazelerinin de ilerleyen aşamalarda iade edilmesi planlanıyor.

Binlerce tutuklu serbest kalacak

Anlaşmanın ilk aşaması kapsamında İsrail, 250 müebbet hapis cezası almış Filistinli mahkumu ve Gazze’den tutuklu yaklaşık bin 700 kişiyi serbest bırakacak. Hamas’ın sunduğu listede birçok tanınmış Filistinli isim yer alıyor.

Trump’ın planına göre ayrıca, her bir İsrailli rehine cenazesine karşılık 15 Gazzelinin cenazesi teslim edilecek.

Gazze’ye günlük 600 TIR yardım girişi planlanıyor

Barış planının en önemli unsurlarından biri, insani yardımın sürekli akışını sağlamak. Gazze’ye gıda, tıbbi malzeme ve temel ihtiyaç taşıyan yüzlerce yardım TIR’ının her gün bölgeye girmesi öngörülüyor. Beyaz Saray’ın açıkladığı plana göre bu sayı günde 600 TIR olarak belirlendi. Filistin kaynakları ise ilk etapta 400 TIR’la başlanacağını, ilerleyen haftalarda sayının artırılacağını ifade ediyor.

Uluslararası gözetim gücü kurulacak

Ateşkesin korunması ve taraflar arasındaki geçiş süreçlerinin denetlenmesi için ABD koordinasyonunda yaklaşık 200 kişiden oluşacak çok uluslu bir gözetim gücü kurulacak. Bu birliğe Mısır, Katar, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin de dahil olması bekleniyor.

ABD Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Amerikan askerlerinin Gazze’de konuşlanmayacağı vurgulandı.