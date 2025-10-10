Son Mühür- ABD Başkanı Donald Trump'ın ''Dokuz ayda sekiz savaş bitirdim'' sözleriyle Nobel Barış Ödülü'ne göz kırptığı süreçte Gazze'de ateşkesin sağlanmasının ardından ödülün Trump'a gidip gitmeyeceği merak konusu olmuştu.

Gazze'de yaşanan trajedinin bir parçası olan ve İsrail hapishanelerinde tek kişilik hücrede tutulan bir isim, Trump'ın almak için can attığı ödüle aday gösterildi.



Dr. Hüssam Ebu Safiya...



Kuzey Gazze'deki Kamal Adwan Hastanesi'nin Direktörü Dr. Hüssam Ebu Safiya, Hollanda'daki Doctors for Gaza tarafından sonra Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi.



Filistinli bir çocuk doktoru ve yenidoğan uzmanı olan Abu Safiya, 21 Kasım 1973'te Gazze'deki Jabalia Mülteci Kampı'nda doğdu; ailesi 1948 Nakba sırasında Hamama'dan çıkarılmıştı.

Ebu Safiya, İsrail’in “Yasadışı Savaşçılar” yasası kapsamında hapiste tutuluyor; bu yasa, standart yasal süreçler olmaksızın uzun süreli gözaltına izin veriyor.

Ebu Safiya'nın tek kişilik hücrede 15 kilo kaybettiği belirtiliyor.



İlk ve tek tıp doktoru olacak...



Gazze'ye bir nefes platformunun kurucusu Fatih Tuğra Doruk,

''288 Gündür İşgal Rejiminde tutsak olan Doktor Hüssam Ebu Safiya Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!

Eğer ödülü kazanırsa, hapisteyken Nobel Barış Ödülü almış ilk ve tek tıp doktoru olacak… 6 evladını kendi elleriyle toprağa gömmüş, evlatlarının cenaze namazını kendisi kıldırmış, Gazze Hastanesinin Başhekimi olan doktorumuzu, lütfen unutmayalım olur mu?'' çağrısında bulundu.

