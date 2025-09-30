Son Mühür - Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonlar, Antalyaspor Derneği'ne de uzandı. Soruşturma kapsamında, Büyükşehir Belediyesi ile Antalyaspor Derneği arasında imzalanan protokollerde usulsüzlük ve yolsuzluk iddiaları yer aldı. Dernekte arama yapıldığı bildirildi.

Çok sayıda gözaltı

Antalyaspor Derneği'nde devam eden aramalar sürerken, 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltı listesinde Antalyaspor Hafriyat Madencilik Sanayi işletmecisi Bahattin Özkesemen ve iş insanı Ramazan Karabulut da bulunuyor. Şüphelilerden 16’sı yakalandı.