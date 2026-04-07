Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, milli güvenliği tehdit ettiği değerlendirilen ve İstanbul’da polise yönelik saldırı üzerinden dezenformasyon yaydığı belirlenen 14 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı aldı.

Dezenformasyon tespiti üzerine harekete geçildi

Başsavcılık tarafından yürütülen incelemelerde, söz konusu hesapların kamuoyunu yanıltıcı içerikler ürettiği ve güvenlik birimlerini hedef alan paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi. Özellikle İstanbul’da gerçekleşen saldırı üzerinden bilgi kirliliği oluşturulduğu belirlendi.

Kurumsal koordinasyonla yürütüldü

Erişim engeli kararı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında alındı. Sürece, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı da teknik destek sağladı.

Terör bağlantısı tespit edilen hesaplar var

Kapatılan bazı hesapların terör örgütleriyle bağlantılı olduğu yönünde bulgulara ulaşıldığı bildirildi. Yetkililer, dijital mecralarda milli güvenliği tehdit eden faaliyetlere karşı mücadelenin kesintisiz sürdürüleceğini vurguladı.