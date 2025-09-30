Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kentin ana su tedarik damarlarından biri olan Kesikköprü hattında peş peşe yaşanan boru patlakları nedeniyle zorunlu su kısıtlamalarına gittiğini açıkladı. Şehir genelinde uygulamaya konulan dönüşümlü su kesintileri, başkentlilerin önümüzdeki günlerde su kullanım alışkanlıklarını yeniden düzenlemesini gerektirecek. ABB'nin duyurusunda, arızalar sebebiyle kente sağlanan su miktarının yarı yarıya azaldığı bilgisi verildi.

Acil müdahale ve kalıcı çözüm süreci hızlandı

ABB, durumun ciddiyeti üzerine sosyal medya hesapları üzerinden kapsamlı bir açıklama yaparak, hem mevcut sorunun boyutunu hem de çözüm yol haritasını kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada, su akışındaki bu kritik azalmanın ardından şehir genelinde derhal dönüşümlü kesinti planlarının yürürlüğe sokulduğu bildirildi. Yetkililer, bu kesintilerin kısa vadeli bir önlem olduğunu vurgularken, sorunun kökten çözümü için çelik boru hattı döşeme çalışmalarının hızla başlatıldığını belirtti. Bu kapsamlı onarım ve yenileme çalışmasının tahminen bir hafta içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Yüksek kotlarda yaşanabilecek erişimin zorluğu

Belediye, altyapı çalışmalarının devam ettiği bu bir haftalık süre zarfında vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle yüksek kotlarda bulunan ve şebeke suyunun ulaştırılmasında doğal zorluklar yaşanan bölgelerde, su erişiminde ciddi aksaklıklar ve basınç düşüklükleri meydana gelebileceği belirtildi. ABB, zorunlu kısıtlamaların günlük yaşamda yarattığı mağduriyetin bilincinde olduğunu ifade ederek, vatandaşların sabırlı ve anlayışlı olmasını rica etti.

Güncel kesinti programları ASKİ kanallarında

Ankaralıların günlük planlarını yaparken en çok merak ettiği konu olan kesinti programlarına ilişkin detaylar da duyuruldu. ABB, hangi gün hangi mahalle ve bölgelerde su kesintisi yapılacağına dair güncel ve detaylı programın, ASKİ'nin (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi) resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden düzenli olarak yayımlanacağını bildirdi. Bu sayede vatandaşların, kendilerini etkileyecek kesinti zamanlarını önceden öğrenerek gerekli tedbirleri almaları amaçlanıyor.