Son Mühür - CHP’li belediyelere yönelik yürütülen operasyonlar sürüyor. Bu kapsamda, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yeni bir operasyon daha gerçekleştirildi. Soruşturma çerçevesinde 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Şu ana kadar bu kişilerden 17’sinin gözaltına alındığı açıklandı.

Neler yaşanmıştı?

Antalya Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘rüşvet’ soruşturması kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile eski gelini Z.K. gözaltına alınmış, oğlu Gökhan Böcek’in ise yurt dışında bulunduğu tespit edilmişti. Muhittin Böcek, adliyeye sevk edildikten sonra 5 Temmuz’da tutuklanmış, Z.K. ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tutuklama kararının ardından Muhittin Böcek görevden uzaklaştırılmış, oğlu Gökhan Böcek ise 20 Ağustos’ta tutuklanmıştı.