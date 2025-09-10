Son Mühür - YouTube'da din, tarih ve felsefe konularında hazırladığı videolarla bilinen ve önceki yıllarda katıldığı bir yayında söylediği sözler nedeniyle yurt dışına taşınan Diamond Tema'nın X hesabı, 2025 Nisan ayında Türkiye'de erişime kapatılmıştı. Şimdi ise Instagram hesabı da Türkiye'den erişime engellenen hesaplar arasına eklendi.

Yer6 adlı YouTube kanalında Asrın Tok ile şeriat üzerine yaptığı tartışmanın ardından hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" suçlamasıyla soruşturma başlatılan ünlü YouTuber Diamond Tema, ailesinin yaşadığı Arnavutluk’a taşınmıştı.

Diamond Tema kimdir?

Diamond Tema, 1994 yılında Arnavutluk'ta doğmuş agnostik bir yazar ve YouTuber'dır. Gerçek adı Diamant Tema olan içerik üreticisi, 1996 yılında ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç etmiş ve eğitim hayatını burada sürdürmüştür. Mimar Sinan Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde öğrenim görmüş, ancak mezun olmadan bu bölümü bırakmıştır. Ardından Radyo ve Televizyon alanında eğitim alarak kariyerine bu doğrultuda yön vermiştir. Profesyonel olarak yerel televizyon kanallarında yayın yönetmenliği yapmış, ayrıca Osmanlı tarihi üzerine belgeseller hazırlamıştır. Yaklaşık beş yıldır YouTube’da din, bilim, tarih ve felsefe temalı içerikler üretmektedir.