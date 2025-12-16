İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında aralarında gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un da bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında verilen tutuklama kararları kamuoyunda dikkat çekti.

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlaması

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre Mehmet Akif Ersoy, “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” iddialarıyla tutuklandı. Savcılık, isnat edilen suçların niteliği ve dosya kapsamındaki delilleri gerekçe göstererek tutuklama talebinde bulundu.

Silivri Cezaevi’ne gönderildi

Tutuklama kararının ardından Mehmet Akif Ersoy, Silivri F Tipi 9 No’lu Cezaevi’ne sevk edildi. Ersoy’un cezaevindeki işlemleri tamamlanırken, dosyaya ilişkin adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

Avukatları aracılığıyla açıklama yaptı

Cezaevine gönderilmesinin ardından Ersoy, avukatları aracılığıyla yazılı bir açıklama yayımladı. Hakkındaki suçlamaları kesin bir dille reddeden Ersoy, masumiyet karinesinin ihlal edildiğini savunarak, hukuki mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini ifade etti.

Uyuşturucu testine ilişkin çelişki dosyaya girdi

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Mehmet Akif Ersoy’un, uyuşturucu madde kullanmadığını beyan ettiği ancak kendisinden alınan test örneğinin pozitif çıktığı bilgisi dosyada yer aldı. Bu durum, soruşturmanın seyrinde önemli başlıklardan biri olarak öne çıktı.

Savunmayı Hüseyin Kaya üstlenecek

Yaşanan gelişmelerin ardından Ersoy’un savunmasını avukat Hüseyin Kaya’nın üstleneceği öğrenildi. Kaya’nın cuma günü itibarıyla resmi olarak Ersoy’un avukatı olarak göreve başlayacağı bildirildi.

Kamuoyunda bilinen davalarda da görev almıştı

Avukat Hüseyin Kaya, daha önce “kara para aklama”, “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek” suçlamalarıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat çiftinin avukatlığını da yürütmüştü. Kaya’nın bu dosyadan 15 Haziran 2024 tarihinde ayrıldığı, ayrılık kararının Dilan Polat tarafından sosyal medya üzerinden duyurulduğu hatırlatıldı.

Soruşturma sürüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasının çok yönlü şekilde devam ettiği, yeni gözaltı ve adli işlemlerin gündeme gelebileceği belirtiliyor.