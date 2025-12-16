Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) elektronik para kuruluşu Papara Elektronik Para A.Ş.’nin faaliyet iznini iptal etmesine ilişkin karar yargıya taşındı. Papara, Ankara 25. İdare Mahkemesi’nin verdiği ara kararla, söz konusu iptal işlemi için yürütmenin durdurulmasına karar verildiğini açıkladı.

TCMB faaliyette bulunma iznini iptal etmişti

TCMB, Papara’ya 2016 yılında verilen elektronik para ihracı ve ödeme hizmetleri sunma iznini, ilgili mevzuata aykırılık gerekçesiyle sonlandırmıştı. Karar, 31 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğ ile kamuoyuna duyurulmuştu. Merkez Bankası, iptal gerekçesini kanun hükümlerine uyumsuzluk olarak açıklamıştı.

Kayyım ataması soruşturma kapsamında yapılmıştı

Papara tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturması kapsamında şirkete kayyım atandığı hatırlatıldı. İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin 27 Mayıs 2025 tarihli kararı doğrultusunda, Papara Elektronik Para A.Ş.’nin yönetimine kayyım görevlendirildiği belirtildi.

İdare mahkemesinden Papara lehine ara karar

Papara, TCMB’nin faaliyet iznini iptal eden kararına karşı Ankara 25. İdare Mahkemesi’nde yürütmenin durdurulması talepli dava açtı. Şirketin açıklamasına göre mahkeme, 9 Aralık 2025 tarihli ara kararla Papara lehine yürütmenin durdurulmasına hükmetti.

“Faaliyetler yeniden başlayacak” açıklaması

Mahkeme kararının ardından Papara, sistem ve altyapının yeniden aktif hale getirilmesiyle birlikte faaliyetlerine devam edeceğini duyurdu. Şirket, hizmetlerin aşamalı olarak devreye alınacağını ve yaşanacak gelişmelerin kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşılacağını bildirdi.

Yasa dışı bahisle mücadele vurgusu

Papara, açıklamasında mevzuat gereği yasa dışı bahisle mücadele konusunda denetim ve kontrol süreçlerinin titizlikle sürdürüleceğini vurguladı. Şirket, hukuki süreç devam ederken yükümlülüklerine uygun hareket etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Süreç yargı aşamasında devam ediyor

TCMB’nin iptal kararına ilişkin yargı sürecinin henüz tamamlanmadığı, davanın esasına ilişkin değerlendirmelerin ilerleyen aşamalarda yapılacağı öğrenildi. Gözler, idare mahkemesinin vereceği nihai karara çevrildi.