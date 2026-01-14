Son Mühür- Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü kapsamlı soruşturma, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketlerde ciddi usulsüzlük iddialarını gündeme taşıdı.

İçişleri Bakanlığı mülkiye başmüfettişi ile savcılık tarafından görevlendirilen bilirkişilerin hazırladığı raporlara göre, ALDAŞ A.Ş. üzerinden yaklaşık 399 milyon TL’lik kamu zararının oluştuğu öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında ASAT ve ALDAŞ’a yönelik yeni bir operasyon dalgası başlatılırken, 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 4 kişinin ise ifadeye çağrılacağı bildirildi.

Böcek için yeni gözaltı kararı

Tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında da yeni bir gözaltı kararı çıkarıldı.

Sağlık durumunun ağır olduğu, iki kez acil şekilde hastaneye kaldırıldığı ve günde 22 farklı ilaç kullandığı öğrenilen Böcek’in cezaevinden tahliye edilmediği belirtildi.

ALDAŞ–ASAT hattında “şişirilmiş fatura” iddiası

Raporda yer alan iddialara göre, ALDAŞ A.Ş.’nin, 1995 yılında ASAT ile imzaladığı müşavirlik sözleşmesini gerekçe göstererek yaptığı harcamaları yüzde 15 fazlasıyla ASAT’a fatura ettiği tespit edildi. Bu uygulama ile yıllar içinde büyük miktarda kamu zararının oluştuğu ileri sürüldü.

Yurt dışı seyahatler, lüks oteller ve isimsiz harcamalar

Bilirkişi raporunda dikkat çeken bir diğer iddia ise belediye ile ilgisi bulunmayan kişilerin yurt dışı seyahatlerinin ALDAŞ üzerinden karşılandığı yönünde oldu.

Şirket kayıtlarında;

Lüks otel ve restoran harcamalarının,

Yabancı uyruklulara ait konaklama giderlerinin,

Temsil ve ağırlama kalemlerinin isim ve gerekçe belirtilmeden muhasebeleştirildiği iddia edildi. Bu yolla yaklaşık 63,4 milyon TL’lik ek kamu zararının oluştuğu savcılık dosyasına girdi.

Gözaltı kararı verilen isimler

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı çıkarılan bazı isimler şöyle:

Muhittin Böcek – Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı (Tutuklu)

İbrahim Kurt – ASAT eski Genel Müdürü

Kıvanç Bülent Kuzay – ALDAŞ A.Ş. eski Genel Müdürü

Merve Doğruöz – ALDAŞ Finans Müdürü

Murat Zeydanlı – ALDAŞ eski Genel Müdür Yardımcısı

Pınar Büyükçakıroğlu – ALDAŞ Muhasebe ve Ödeme Hizmetleri Kontrolörü

Yüksel Özdoğan – ALDAŞ İdari İşler Müdürü

Bekir Kumbul – ASAT Kanalizasyon Daire Başkanı

Selahattin Artun – ABB Mali Hizmetler Daire Başkanı

Osman Yıldız – ASAT Genel Müdür Yardımcısı

Necdet Erol – ASAT Genel Müdür Yardımcısı

Lütfi Ergen – ALDAŞ Satış Pazarlama Müdürü

Ayrıca bazı ALDAŞ ve ASAT personelinin şoförleri ile satış personeli de gözaltı listesinde yer aldı.

İfade için çağrılacak isimler

Savcılık, aralarında ALDAŞ Genel Müdürü Hakan Kaplan ve bazı üst düzey yöneticilerin de bulunduğu 4 kişiyi ifadeye davet edeceğini duyurdu.