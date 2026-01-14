Son Mühür - Aile ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye bakanlıkları başta olmak üzere ilgili kamu kurumları, yeni sisteme yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yürütülen hazırlıklar Ekonomik Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantılarında da değerlendiriliyor. Yeni model kapsamında sosyal yardımlar yeniden ele alınarak farklı bir yapı oluşturulacak; mevcut desteklerin yanı sıra dar gelirli ailelere ek gelir desteği sağlanacak.
Ne zaman ödenmeye başlanacak?
Kamuoyunda “vatandaşlık maaşı” olarak anılan uygulamanın, önümüzdeki haziran ayında pilot illerde hayata geçirilmesi öngörülüyor. Ardından sistemin ülke genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor. Düzenlemeye ilişkin olarak önümüzdeki aylarda Meclis’e bir yasa teklifinin sunulması beklenirken, bu teklifle birlikte sisteme dair ayrıntıların da netleşmesi öngörülüyor.
Artan yaşlı nüfus ve bu kesimin karşılaştığı sorunlar da yeni sistem kapsamında ele alınacak. Yaşlı vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda uygun destekler sağlanacak.
Gelir desteği sağlanacak
EKK toplantısında, en düşük emekli maaşıyla geçinenlerin durumunun da yeni sistem kapsamında ele alınması konusunda mutabakata varıldı. Bu gruptaki emekliler için kalıcı bir çözüm yolunun nasıl izleneceği değerlendirilecek ve gelir desteği sağlanması hedeflenecek.
Yeni düzenleme ile hem aileler hem de yaşlı vatandaşlar sosyal güvenlik çatısı altına dahil edilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da daha önce yaptığı açıklamada, yeni sisteme ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:
"Genel Sağlık Sigortası'nda nasıl tüm nüfusu bir sosyal güvence şemsiyesine aldıysak, burada da uzun süreli bakım sigortasıyla hem aileleri hem de yaşlı vatandaşlarımızı biz bu sosyal güvenlik şemsiyesi altına almak zorundayız"