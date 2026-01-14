EKK toplantısında, en düşük emekli maaşıyla geçinenlerin durumunun da yeni sistem kapsamında ele alınması konusunda mutabakata varıldı. Bu gruptaki emekliler için kalıcı bir çözüm yolunun nasıl izleneceği değerlendirilecek ve gelir desteği sağlanması hedeflenecek.

Yeni düzenleme ile hem aileler hem de yaşlı vatandaşlar sosyal güvenlik çatısı altına dahil edilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da daha önce yaptığı açıklamada, yeni sisteme ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Genel Sağlık Sigortası'nda nasıl tüm nüfusu bir sosyal güvence şemsiyesine aldıysak, burada da uzun süreli bakım sigortasıyla hem aileleri hem de yaşlı vatandaşlarımızı biz bu sosyal güvenlik şemsiyesi altına almak zorundayız"