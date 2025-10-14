Son Mühür - Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik rüşvet ve usulsüzlük soruşturması kapsamında sabah saatlerinde bir operasyon daha gerçekleştirildi. Gözaltına alınanlar arasında öne çıkan isimler bulunurken, soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiği bildirildi.

Böcek’in amcasının oğlu da gözaltına alındı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik rüşvet ve usulsüzlük soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonda E.B., M.A.C.D., E.T.Ç., S.Ç., M.K. ve Ö.Y.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın eski başkanı E.T.Ç. ile Muhittin Böcek’in amcasının oğlu E.B. de bulunuyor.