Son Mühür - Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, 25 Aralık 2025’te evinde oksijen satürasyonunun düşmesi üzerine Koç Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Cindoruk’un bugün hayatını kaybettiği bildirildi.

1933 yılında İzmir’de doğan Hüsamettin Cindoruk, 17. dönem Samsun ve 19. dönem Eskişehir milletvekilliği yaptı. 1991-1995 yılları arasında TBMM Başkanlığı görevini üstlenen Cindoruk, 1993’te vekaleten cumhurbaşkanlığı görevini de yürüttü. Evli ve üç çocuk babası olan Cindoruk, ayrıca bir dönem Doğru Yol Partisi ve Demokrat Türkiye Partisi genel başkanlığı görevlerinde bulundu.