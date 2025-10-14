Son Mühür - Sonbaharın gelmesiyle İstanbul’da üst solunum yolu enfeksiyonlarında gözle görülür bir artış meydana geldi. İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, kent genelinde geçen yılın aynı dönemine göre vakalarda yüzde 8’lik bir yükseliş olduğunu duyurdu.

Güner, İstanbul’daki artışın halk sağlığı uzmanları tarafından yakından takip edildiğini belirterek, “Bu ay üst solunum yolu vakalarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8’lik bir artış var. Ancak önceki yıllarla kıyaslandığında mevsimsel olarak normal bir yükseliş söz konusu. Endişe edilecek bir durum yok.” dedi. Artışın başlıca sebepleri arasında mevsim geçişleri ve okulların açılması olduğunu ifade eden Güner, “Yazdan sonbahara geçiş döneminde viral enfeksiyonlarda artış bekleniyor. Ayrıca okulların açılmasıyla çocuklar enfeksiyon etkenlerini evlere taşıyor ve bu da vaka sayısını artırıyor.” açıklamasında bulundu.

Doç. Dr. Güner uyardı

Doç. Dr. Güner, enfeksiyonların çoğunlukla hafif seyrettiğini, ancak yaşlılar, kronik hastalığı bulunanlar ve bağışıklığı zayıf kişilerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı. “Bu grupların maske kullanımı, el hijyeni ve kalabalık ortamlardan kaçınma konularında daha hassas olmaları gerekiyor.” dedi. Ayrıca laboratuvar testlerinde influenza ve koronavirüs vakalarında mevsimsel bir artış gözlendiğini belirten Güner, “İstanbul’da yapılan testlerde her 100 hastadan 13’ü influenza virüsüyle enfekte olmuş durumda.” bilgisini paylaştı.