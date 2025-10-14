Son Mühür- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i Türkiye Büyük Millet Meclisindeki makamında ziyaret etti. Görüşmede yerel yönetim çalışmaları ile güncel siyasi gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.

Ziyaret basına kapalı yapıldı

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Özel ve Yavaş’ın kısa süreli bir değerlendirme toplantısı yaptığı bildirildi.

Parti içi gündem ele alındı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclisteki temaslarını sürdürürken, Mansur Yavaş da başkentteki belediye çalışmalarıyla ilgili temaslarda bulunuyor. Görüşmenin, parti içi koordinasyon ve yerel yönetim gündemi bakımından önem taşıdığı ifade edildi.