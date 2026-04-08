Bornova Belediyesi’nde dikkat çeken iki harcama kalemi, aynı hikâyenin iki ayrı perdesi gibi duruyor. Önce sahne kuruluyor… 10,9 milyon TL’lik tanıtım ihalesiyle iç ve dış mekânlar materyallerle donatılıyor. Afişler, baskılar, görseller… Şehir adeta “anlatıma hazır” hale getiriliyor.

Ardından ikinci perde açılıyor… Bu kez yapılanların anlatılması için 951 bin 550 TL’lik sosyal medya yönetimi hizmeti devreye giriyor. Üstelik bu iş, ihale sürecine girmeden doğrudan teminle çözülüyor.

Tüm bunlara ek olarak 570 bin TL'lik ' tematik filmler yaptırılması' süreci doğrudan teminle devreye giriyor. Tüm her şey bunlarla da sınırlı kalmıyor. 426 bin TL'lik bedelle bir başka 'sosyal medya takip hizmeti alım işi' doğrudan temin yöntemiyle devreye giriyor.

Atmaca'dan Eşki'ye: "Kimlerle iş tutuyorsun?"

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca sosyal medya hesabı üzerinden tüm bu harcama kalemlerini paylaşırken, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'yi hedef aldı. Paylaşımında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i de etiketleyen Atmaca, "Ömer Eşki,seni unutmadık!

Sosyal medya, heykel,tanıtım ve organizasyonlara ayırdığın bütçeyle kaç çukur kapatılır?

Meslek fabrikasını bırak, kat karşılığı verdiğin ve sattığın Bornova’lı hemşerilerimizin mallarına sahip çık!

Kimlerle iş tutuyorsun?" ifadelerini kullandı.