Binyamin Netanyahu, Lübnan ile yaşanan gerilimin sürdüğü bir dönemde dikkat çeken bir adım attı.

Netanyahu, kabinesine verdiği talimatla İsrail’in Lübnan ile en kısa sürede doğrudan müzakerelere başlaması yönünde karar aldığını açıkladı. Açıklama, bölgedeki çatışmaların devam ettiği bir süreçte gelmesi nedeniyle uluslararası kamuoyunda yakından takip ediliyor.

“Doğrudan görüşmeler için talimat verdim”

Netanyahu, yaptığı açıklamada Lübnan tarafından daha önce dile getirilen doğrudan müzakere çağrılarına atıfta bulundu.

İsrail Başbakanı, “Lübnan’ın çağrıları doğrultusunda kabineye en kısa sürede doğrudan müzakerelerin başlatılması talimatını verdim” ifadelerini kullandı.

Gündem: Hizbullah ve normalleşme süreci

Planlanan görüşmelerin ana başlıkları da netleşmeye başladı. Netanyahu, müzakerelerin özellikle Hizbullah’ın silahsızlandırılması ve iki ülke arasında daha istikrarlı bir ilişki zemininin oluşturulması üzerine yoğunlaşacağını belirtti.

Bu başlıkların, taraflar arasındaki en kritik anlaşmazlık noktalarını oluşturduğu değerlendiriliyor.

Saldırılar sürerken diplomasi mesajı

İsrail’in Lübnan’a yönelik askeri operasyonlarının devam ettiği bir süreçte gelen bu açıklama, diplomasi ile askeri stratejinin eş zamanlı yürütüldüğünü gösteriyor.

Uzmanlar, müzakere sürecinin başlamasının bölgedeki gerilimi azaltma potansiyeli taşıdığını ancak sahadaki gelişmelerin sürecin seyrini belirleyeceğini ifade ediyor.

Bölgesel dengeler açısından kritik adım

İsrail ile Lübnan arasında başlatılması planlanan doğrudan görüşmelerin, Orta Doğu’daki güç dengeleri açısından önemli sonuçlar doğurabileceği değerlendiriliyor.

Olası bir anlaşmanın, yalnızca iki ülke ilişkilerini değil, bölgedeki daha geniş güvenlik ve diplomasi sürecini de etkileyebileceği belirtiliyor.