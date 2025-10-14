Son Mühür- 29 Eylül–6 Ekim 2025 tarihleri arasında adayların tercihlerini aldığı yerleştirme süreci tamamlandı. Sağlık Bakanlığı’nın çeşitli kadro ve unvanlardaki sözleşmeli sağlık personeli pozisyonları için yapılan yerleştirmelerde sonuçlar ÖSYM’nin sistemine yüklendi.

Sonuçlara erişim bilgisi

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM’nin "sonuc.osym.gov" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.

Sağlık personeli atamaları gündemde

Sağlık Bakanlığı’nın bu alımla birlikte, hastaneler ve sağlık kuruluşlarındaki personel ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. KPSS-2025/5 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar, atama süreci ve göreve başlama takviminin de kısa süre içinde duyurulmasını bekliyor.