Son Mühür / Bornova Belediyesi tarafından yayımlanan son ihale ilanı, ilçedeki ruhsatsız yapılaşmanın geldiği noktayı gözler önüne serdi. Belediye encümeni tarafından yıkım kararı kesinleşen tam 890 adet kaçak yapı için düğmeye basıldı. 5 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan ihale, Bornova sınırları içerisindeki toplam 50 bin metreküplük bir yıkım hacmini kapsıyor. Yaklaşık bir yıl sürmesi planlanan bu dev operasyon, akıllara bu kadar çok kaçak yapının hangi süreçte ve nasıl yükseldiği sorusunu getirdi.

“Kamu kaynağı” eleştirisi

İhale dosyasındaki ayrıntılar ise yıkılacak yapıların niteliği hakkında çarpıcı bilgiler veriyor. Sökülecek binlerce armatür, kapı kasası, çatı kiremidi ve tesisat malzemesi, kaçak yapılaşmanın sadece basit barınaklarla sınırlı kalmadığını ortaya koydu. Zamanında müdahale edilmeyen bu yapıların yıkımı için harcanacak milyonlarca liralık bedelin kamu kaynağı olduğu dikkatleri çekerek tepkileri beraberinde getirdi.

İhale kriterleri de oldukça ilginç

İhalenin kazananını belirleyecek kriterler ise tartışmaları beraberinde getirdi. Toplam puanın yüzde 50’sinin teklif fiyatına, kalan yüzde 50’sinin ise "fiyat dışı unsurlara" ayrılmış olması dikkati çekiyor. Bu sistemde en düşük fiyatı veren firmanın ihaleyi kazanması garanti olmazken, belediyenin belirlediği özel maliyet dengelerine en yakın teklifi sunan firmanın öne çıkacak olması da soru işaretleri uyandırdı.