Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu ile Milli Savunma Bakanlığı’nın koordineli çalışmaları sonucunda, bakanlıktan talep edilen bazı izin belgelerinde menfaat sağlandığı belirlendi.

Rüşvet operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında; 2’si ihraç edilmiş, 1’i emekli kurum personeli, 2’si bu kişilerin aile yakını ve 27’si şirket yetkilisi olmak üzere toplam 32 kişi hakkında “rüşvet almak, vermek ve aracılık etmek” suçlamasıyla gözaltı kararı çıkarıldı.

27 kişiye gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, şüphelilerden 27’si yakalanarak gözaltına alındı. Kalan şüphelilerin bulunması için çalışmalar devam ediyor.