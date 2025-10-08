Son Mühür- DEM Parti'nin bu haftaki grup toplantısında TBMM çatısı altında bir ilke imza atılarak ''Biji Serok Apo'' sloganları atılmasının yankıları sürüyor.

Yaşanan tabloya AK Parti içinden de tepki var.

AK Partili Savcı Sayan,

''FETÖ’nün F-16’ları başaramadı,

Yunan ordusu başaramadı…

Darbe komutanları başaramadı.

Ama bugün görüyoruz ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni “Biji Serok Apo” sloganlarıyla yankılatanlar, milletin iradesine el uzattı!

Meclis, milli iradenin kalbidir.

Tankla, topla, uçakla bile yıkılamayan o irade, bugün terör sevicilerin sloganlarıyla kirletilmeye çalışılıyor.

Bu rezalete sessiz kalan herkes, milletin vicdanında suç ortağıdır!'' hatırlatmasında bulundu.



Çözüm süreci baltalanıyor...



''Bugün “demokrasi” kılıfına sığınıp terör propagandası yapanlar, meclis sıralarına değil, milletin lanetine oturmuştur.'' diyen Sayan,

''Bu millet, şehidinin kanıyla yoğrulmuş toprağında terörün gölgesini istemiyor!

Meclis kürsüsünde “barış” maskesiyle bölücülük yapanlar, aslında kardeşliğe, birliğe ve Türkiye’nin bağrına hançer saplıyor.

Bunlar çözüm sürecini baltalamak isteyen devletlerin ajanlarıdır..

Unutmayın:

Bu ülkeyi uçaklar yıkamadı, bombalar susturamadı…

Ama eğer bugün meclis terörün sesiyle yankılanıyorsa, bu milletin sabrını taşıran son damla olmuştur!

Meclisi işgal eden uçaklar değil, vicdansızlar, hainler, Apocular'ın gölgesinde siyaset yapan korkaklardır!

Ve bu millet, ne FETÖ’ye boyun eğdi ne PKK’ya eğilir!

Sözün bittiği yerdeyiz artık…

Ya devlet meclisini koruyacak, temizleyecek,

ya millet o evinin kapısına mühür vuracaktır!'' vurgusunda bulundu.