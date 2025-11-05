Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin (ASBÜ) kent merkezindeki en önemli yapılarından biri olan Ulus'taki tarihi yerleşkesinde, ciddi bir güvenlik zafiyetine işaret eden üzücü bir olay yaşandı. Üniversitenin kritik alanlarında kurulu bulunan modern yangın önleme sistemlerinden birinde, gaz sıkışmasına bağlı olduğu belirlenen kuvvetli bir patlama meydana geldi.

Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Ulus semtinde bulunan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde (ASBÜ) korkulu anlar yaşandı. Üniversitenin doğal gaz kazanında meydana gelen teknik bir arıza sonucu yoğun duman oluşması üzerine, bina tedbir amaçlı hızla tahliye edildi. Duman nedeniyle aralarında öğrenci ve personelin de bulunduğu sekiz kişinin etkilendiği bildirildi.

Yangın zannedildi, sistem otomatik devreye girdi

Edinilen ilk bilgilere göre, olay, sabah saatlerinde üniversitenin doğal gaz kazanının ateşlenmesi esnasında meydana geldi. Isınma sisteminde çıkan bir arıza, kazan dairesinde alışılmışın dışında yoğun bir duman tabakası oluşturdu. Dumanın hızla yayılması üzerine, binanın otomatik yangın söndürme ve alarm sistemleri devreye girdi. Alarmın çalmasıyla birlikte, üniversite yönetimi herhangi bir riske mahal vermemek için binayı hızla boşaltma kararı aldı. Öğrenci ve akademik/idari personel, can güvenliği önceliğiyle kampüsten dışarı çıkarıldı.

Durumun aciliyeti üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye, sağlık ve emniyet ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kazan dairesinde ve binada derhal detaylı bir inceleme başlattı. Yapılan kontroller sonucunda, kampüste herhangi bir patlama veya aktif yangın durumu olmadığı, dumanın yalnızca doğal gaz kazanındaki teknik bir arızadan kaynaklandığı kesinleşti. Bu tespit, paniği azaltırken, ekipler muhtemel risklere karşı tedbirli davrandı.

8 kişi tedbir amaçlı kontrol altında

Yoğun dumanın solunması nedeniyle, toplamda 8 kişi durumdan etkilendiği tespit edildi. Dumandan etkilenenler arasında 5 öğrenci ve 3 üniversite personeli bulunuyordu. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Dumandan etkilenenlerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Buna rağmen tedbir amaçlı olarak kontrol altında tutuldukları belirtildi.

İtfaiye ekipleri, üniversite binasında ve kazan dairesinde soğutma ve kapsamlı havalandırma çalışmalarına uzun süre devam etti.