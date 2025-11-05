Son Mühür- İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, “Aziz İhsan Aktaş İddianamesi” olarak bilinen 578 sayfalık dosyayı kabul ederek davayı resmen açtı. Kamuoyunda “Beşiktaş İddianamesi” olarak da adlandırılan dosya, çok sayıda belediye başkanını da kapsıyor.

Mahkemeye sunulmuştu

Geçen ay İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından tamamlanan iddianame, 40’ı tutuklu toplam 200 kişi hakkında düzenlenmişti. Dosya, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunularak yargı süreci resmiyet kazandı.

578 sayfalık iddianame detayları

İddianamede, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in de aralarında bulunduğu şüpheliler yer aldı.

Toplam 200 kişi hakkında düzenlenen iddianamede, Aziz İhsan Aktaş için 704 yıla kadar, Beşiktaş Belediye Başkanı için 415 yıla kadar, Avcılar Belediye Başkanı için 18 yıla kadar, Esenyurt Belediye Başkanı için 9 yıla kadar, Adana, Seyhan, Ceyhan ve Adıyaman belediye başkanları için ise 12 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı ile ilgili dosya ise ayrı tutuldu.