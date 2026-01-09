Son Mühür - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan altın kaçakçılığına ilişkin soruşturma sürüyor.
7 şirkete baskın
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen üçüncü dalga operasyonda, ALEKS Metal / Aleks Kıymetli Madenler ile AgaHolding ve AgaBullion Kıymetli Madenler A.Ş’nin de yer aldığı yedi şirkete baskın düzenledi.
Gözaltı kararı
Söz konusu şirketlerin sahibi olan yedi şüphelinin adreslerinde arama çalışmalarının ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Soruşturmanın detayları
Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na aykırılık”, “kamu kurum ve kuruluşları aleyhine nitelikli dolandırıcılık” ile “1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ve ilgili tebliğlere muhalefet” suçlamaları ileri sürülüyor.