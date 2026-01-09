Son Mühür - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan altın kaçakçılığına ilişkin soruşturma sürüyor.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen üçüncü dalga operasyonda, ALEKS Metal / Aleks Kıymetli Madenler ile AgaHolding ve AgaBullion Kıymetli Madenler A.Ş’nin de yer aldığı yedi şirkete baskın düzenledi.

Gözaltı kararı