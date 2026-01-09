Son Mühür - Şiddetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle peş peşe kar tatili kararları alınırken, eğitime bir gün ara verilen il ve ilçeler netleşti.

Tunceli



Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, "9 Ocak Cuma günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ile yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın çalışanların da aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Muş



Muş Valiliği tarafından yapılan duyuruda, "9 Ocak 2026 Cuma günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversite hariç) eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel de bir gün idari izinli sayılacaktır" ifadeleri yer aldı.

Hakkari



Hakkari Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma riski nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 9 Ocak 2026 Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) randevusu bulunan öğrenciler ile engelli bireylerin ulaşım sürecinde karşılaşabilecekleri riskler göz önünde bulundurularak, can güvenliklerinin sağlanması amacıyla RAM'larda da aynı tarihte hizmete ara verilmesi uygun görülmüştür" denildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile diyaliz hastaları, kalp, böbrek yetmezliği ve kanser gibi kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanlarıyla 0-12 yaş arası çocuğu olan çiftlerden anne ya da babadan birinin idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Elazığ



Elazığ Valiliği’nden yapılan açıklamada, "9 Ocak 2026 Cuma günü ilimizde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek buzlanma nedeniyle, vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Ayrıca, anne ve babası çalışan anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin, söz konusu tarihte idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Ayrıca, sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personellerin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir" ifadelerine yer verildi.

Bingöl



Bingöl’ün Karlıova ilçesinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Karlıova Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle eğitim faaliyetlerine bir gün süreyle ara verildiği, hamile ve engelli kamu personelinin ise idari izinli sayılacağı bildirildi.

Malatya



Malatya Valisi Seddar Yavuz, kent genelinde yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Kar yağışı ve buzlanmanın trafikte aksamalara yol açmaması için gerekli tedbirlerin alındığını belirten Yavuz, şu ifadeleri kullandı:

"Cuma günü ilimizde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek buzlanma nedeniyle, vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan malul, gazi, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Ayrıca, anne ve babası çalışan anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin, söz konusu tarihte idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personellerin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir."